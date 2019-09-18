إحالة المصري النني للجنة التأديب في تركيا

أحال الاتحاد التركي لكرة القدم، الدولي المصري، محمد النني، لاعب بشكتاش، للجنة التأديب، اليوم الأربعاء، بسبب طرده في أول مباراة خاضها مع فريقه، أمام غازي عنتاب سبور، بالدوري المحلي.

وتلقى النني البطاقة الحمراء بعد مرور 75 دقيقة من عمر اللقاء عقب التحام بدون كرة مع النيجيري كايودي لاعب غازي عنتاب، ليتم طرد الثنائي، علما بأن زميل الدولي المصري، الكرواتي فيدا، تعرض للإقصاء في بداية اللقاء، بعد مرور 6 دقائق فقط.

وأكد الاتحاد التركي في بيان رسمي أن ما ارتكبه محمد النني في المباراة كان عبارة عن سلوك غير رياضي يستوجب العقاب، ووجه تحذيرا لنادي بشكتاش عقب تدخل النني القوي والتدخلات العنيفة المتكررة من لاعبيه حيث طرد لاعب آخر مع المصري.

وبحسب المادة رقم 43 من لائحة العقوبات في المسابقة، تمت إحالة النني إلى مجلس تأديب، لقيامه بسلوك "غير رياضي"، وذلك وفقا لموقع "haberler" التركي.

يذكر أن محمد النني انتقل هذا الصيف من آرسنال إلى بشكتاش، لموسم واحد على سبيل الإعارة.

المصدر: وكالات