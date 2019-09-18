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تحديد مدة غياب ألبا عن برشلونة

الرياضة

تحديد مدة غياب ألبا عن برشلونة
Reuters
تحديد مدة غياب ألبا عن برشلونة
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أعلن برشلونة إصابة لاعبه، جوردي ألبا، في عضلات الفخذ خلال المباراة مع دورتموند ضمن دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، وتحدثت تقارير إعلامية عن مدة غيابه.

ولم يكشف بيان برشلونة عن فترة غياب ألبا، بينما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أنه سيبتعد عن الملاعب لمدة أسبوعين، ما يعني غيابه عن مباريات ناديه في الدوري الإسباني أمام غرناطة، وفياريال، وخيتافي.

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ومن المتوقع أن يعود ألبا، عندما يلعب برشلونة على أرضه في دوري الأبطال أمام إنتر ميلان، في الثاني من أكتوبر المقبل.

وربما تمنح إصابة ألبا الفرصة للظهير الأيسر، جونيور فريبو، المنضم هذا الصيف من ريال بيتيس مقابل 18 مليون دولار، رغم أنه شارك لمدة تسع دقائق فقط مع "البلوغرانا" حتى الآن.

وخرج ألبا مصابا في الدقيقة 40 من الشوط الأول خلال مباراة "البارسا" ومضيفه بوروسيا دورتموند، وشارك سيرجي روبيرتو بدلا منه.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في الدوري المحلي برصيد سبع نقاط من أربع مباريات.

المصدر: رويترز

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