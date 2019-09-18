برشلونة مهدد بفقدان أيقونته الجديدة فاتي في سبع مباريات

بات نادي برشلونة مهددا بفقدان خدمات موهبته الشابة أنسو فاتي لسبع مباريات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بسبب اقترابه من تمثيل منتخب إسبانيا على حساب بلده الأصلي غينيا بيساو.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن تمثيل فاتي لإسبانيا، يعني أنه على الأرجح سيتم استدعاؤه لارتداء ألوان منتخب "لاروخا" في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، والتي ستقام في البرازيل خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 17 نوفمبر، وبالتالي سيغيب ابن الـ16 عاما عن سبع مباريات لفريقه برشلونة، وهي مواجهات إيبار، وريال مدريد، وبلد الوليد، وليفانتي، وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني، ومباراتي سلافيا براغ في دوري الأبطال.

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ودخل فاتي، الذي وقع في 24 يوليو الماضي، أول عقد احترافي له مع الفريق الكتالوني، التاريخ من أوسع الأبواب، حيث أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ نادي برشلونة، كما بات أصغر من يسجل ويصنع في نفس المباراة في الدوري الإسباني في القرن الـ21.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام، تجمع على أن فاتي سيكون مستقبلا أفضل خليفة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة.

المصدر: وكالات