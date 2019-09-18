أول تعليق لكلوب بعد سقوط ليفربول في نابولي

أبدى المدرب يورغن كلوب، خيبة أمله من إنهاء ليفربول السيئ للهجمات بعد أن بدأ فريقه حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بالخسارة (2-0) أمام مضيفه نابولي أمس الثلاثاء.

وقال كلوب لمحطة "بي تي سبورت": "إنها هزيمة مؤلمة.. أتيحت لنا العديد من الفرص.. كانت مباراة مفتوحة مليئة بالهجمات المرتدة، لكننا لم نحسمها وهذه مشكلة. في الشوط الثاني كانت مباراة عنيفة، ركضوا كثيرا وركضنا كثيرا".

وأبدى كلوب عدم سعادته بركلة الجزاء التي احتسبت لأصحاب الأرض بداعي ارتكاب المدافع أندي روبرتسون مخالفة ضد جناح نابولي خوسيه كايخون.

Was it a penalty? 🤔



Jurgen Klopp has his doubts 👇 pic.twitter.com/oq7HgTok3H — Goal (@goal) September 18, 2019

وقال "لا أعتقد أنها ركلة جزاء. ماذا عساي أن أقول، بالنسبة لي إنها واضحة للغاية، لا توجد ركلة جزاء. لقد قفز قبل أي تلامس لكن لا يمكننا تغيير ما حدث".

وسجل البلجيكي دريس ميرتنز هدفا من ركلة جزاء قبل ثماني دقائق على النهاية بعد مخالفة من روبرتسون ضد كايخون، وأضاف البديل الإسباني فرناندو يورينتي الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليؤكد تفوق نابولي.

وأصبح فريق كلوب أول بطل يخسر مباراته الافتتاحية في النسخة التالية من دوري الأبطال، منذ هزيمة ميلان أمام أياكس أمستردام عام 1994.

المصدر: رويترز