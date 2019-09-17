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لاعبة الجمباز الروسية أفيرينا تفوز بذهبية العالم بالكرة (فيديو)

الرياضة

لاعبة الجمباز الروسية أفيرينا تفوز بذهبية العالم بالكرة (فيديو)
Sputnik
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أحرزت الروسية دينا أفيرينا الميدالية الذهبية في تمارين الكرة ضمن بطولة العالم للجمباز الفني، اليوم الثلاثاء، المقامة حاليا في العاصمة الأذربيجانية باكو وحتى يوم 23 سبتمبر الجاري.

واحتلت دينا أفيرينا المركز الأول برصيد (23.500) نقطة، تاركة الميدالية الفضية لشقيقتها آرينا، التي حلت في المركز الثاني برصيد (23.050) نقطة، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الإسرائيلية تينا أشرام، التي حصلت على (22.400) نقطة.

المصدر: "rsport.ria" 

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