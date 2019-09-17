الهلال يهزم الاتحاد في "الديربي" السعودي على الساحة الآسيوية (فيديو)

انتزع فريق الهلال بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، من اتحاد جدة، إثر فوزه عليه (3-1) في "الديربي" السعودي، الذي جمعهما اليوم الثلاثاء.

وتقدم الاتحاد بهدف مبكر سجله مدافعه، زياد الصحفي، في الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية. لكن رد الهلال جاء قاسيا بإحرازه ثلاثة أهداف متتالية عبر كل من، البيروفي أندريه كاريلو، وسالم الدوسري، والإيطالي سیباستیان جيوفينكو، في الدقائق (44، 48، 79) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على استاد "جامعة الملك سعود"، في العاصمة الرياض.

وتأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي من البطولة، إثر تفوقه على الاتحاد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، في مدينة جدة.

المصدر: وكالات