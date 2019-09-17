 
مباشر

زينيت بطرسبورغ يفرض التعادل على ليون في معقله بدوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

زينيت بطرسبورغ يفرض التعادل على ليون في معقله بدوري الأبطال (فيديو)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mezu

بدأ فريق زينيت بطرسبورغ مشواره في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادل إيجابي (1-1) خارج أرضه أمام مضيفه ليون الفرنسي، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء.

وضع المهاجم الإيراني، سردار أزمون، الفريق الروسي في المقدمة بهدف أحرزه، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.

ورد الهولندي، ممفيس ديباي، بهدف التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 51، سجله من ضربة جزاء.

إقرأ المزيد
دوري الأبطال.. باريلا ينقذ
دوري الأبطال.. باريلا ينقذ "الأفاعي" من الهزيمة في الوقت القاتل

واكتفى كل من الفريقين بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، وتقاسما صدارة مجموعة السابعة (G)، بانتظار نتيجة المباراة الثانية، التي ستجمع فريق بنفيكا البرتغالي وضيفه لايبزيغ الألماني، في وقت لاحق من اليوم أيضا. 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب: لا أريد حربا مع إيران وعلى السعودية أن تدفع