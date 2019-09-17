زينيت بطرسبورغ يفرض التعادل على ليون في معقله بدوري الأبطال (فيديو)

بدأ فريق زينيت بطرسبورغ مشواره في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادل إيجابي (1-1) خارج أرضه أمام مضيفه ليون الفرنسي، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء.

وضع المهاجم الإيراني، سردار أزمون، الفريق الروسي في المقدمة بهدف أحرزه، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.

ورد الهولندي، ممفيس ديباي، بهدف التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 51، سجله من ضربة جزاء.

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واكتفى كل من الفريقين بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، وتقاسما صدارة مجموعة السابعة (G)، بانتظار نتيجة المباراة الثانية، التي ستجمع فريق بنفيكا البرتغالي وضيفه لايبزيغ الألماني، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT