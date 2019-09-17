دوري الأبطال.. باريلا ينقذ "الأفاعي" من الهزيمة في الوقت القاتل

نجا إنتر ميلان من الهزيمة في عقر داره أمام ضيفه المتواضع سلافيا براغ التشيكي (ا-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في مستهل مشوارهما ضمن الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا.

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تقدم الفريق التشيكي بهدف سجله مهاجمه النيجيري، بيتر أولاينكا، في الدقيقة 63، ومن ثم أنقذ اللاعب الشاب، نيكولو باريلا، فريق "أفاعي" إنتر من الهزيمة في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

واكتفى كل من الفريقين بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، وتقاسما صدارة مجموعة "الموت" السادسة (F)، بانتظار نتيجة المباراة الثانية، التي ستجمع فريق بوروسيا دورتموند الألماني وضيفه برشلونة الإسباني، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT