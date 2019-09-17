"El Chiringuito": ريال مدريد يرصد مبلغا خياليا للتعاقد مع مبابي

كشفت تقارير إعلامية بأن ريال مدريد رصد مبلغا ضخما للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبامي، مهاجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف الإعلامي المطلع، إدواردو إيندا، في البرنامج التلفزيوني "El Chiringuito de Jugones" أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يعتزم "شن هجوم" على باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

🚨🚨¡EXCLUSINDA! #Inda: "El Real MADRID ha pactado 35M€ (+5 en variables) con MBAPPÉ y el traspaso serían 225M€ (+50 en variables)". #ChiringuitoIndapic.twitter.com/FDlGhcBmOM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 16 сентября 2019 г.

وكتبت جريدة "سبورت" نقلا عن "El Chiringuito" أن إدارة ريال مدريد مستعدة لدفع 225 مليون يورو مقابل ضم كيليان مبامي، إضافة إلى 50 مليون يورو على شكل مكافآت، وبراتب سنوي قدره 35 مليون يورو، وسيحصل اللاعب على خمسة ملايين يورو إضافية إذا استوفى شروطا معينة من العقد وفي حال وصل إلى المستوى المطلوب.

وفي حال انتقل مبامي إلى ريال مدريد بهذه الشروط، فستصبح هذه الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، وسيحطم الرقم القياسي لصفقة انتقال زميله البرازيلي نيمار، الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو.

يذكر أن كيليان مبابي (20 عاما) انضم إلى صفوف الفريق الباريسي، صيف عام 2017، قادما من موناكو، مقابل 180 مليون يورو، بموجب عقد حتى نهاية الموسم (20212022).

المصدر: وكالات