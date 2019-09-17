لاعب زينيت بطرسبورغ يوقع عقدا جديدا مع ناديه بعد خروجه من الزنزانة

أعلن الروسي يوري بادالكو، محامي المهاجم السابق للمنتخب الروسي لكرة القدم، ألكسندر كوكورين، إن اللاعب وقع على عقد جديد مع فريقه زينيت سان بطرسبرغ.

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ونقلت وكالة "rsport.ria" عن محامي اللاعب، قوله: "كوكورين وقع على عقد مع زينيت. أخبرتكم المعلومات الرسمية. وسيبدأ بالتدريب بالاتفاق مع النادي. على الأرجح، ساشا (ألكسندر) سيدخل في تشكيلة الفريق في هذا الموسم، وذلك من صلاحيات إدارة الفريق".

ونال ألكسندر كوكورين وشقيقه كيريل، وزميله السابق في منتخب روسيا وفريق كراسنودار، بافل ماماييف حريتهم، بعد أن قضوا قرابة 11 شهرا في الحبس، وذلك بعد إدانتهم بتهم الاعتداء والشغب.

المصدر: "rsport.ria"