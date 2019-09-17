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أحد أبرز ركائز ليفربول مهدد بالغياب عن مباراة نابولي

الرياضة

أحد أبرز ركائز ليفربول مهدد بالغياب عن مباراة نابولي
AFP
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تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق الظهير الأيسر لنادي ليفربول، الاسكتلندي أندرو روبرتسون، بمباراة فريقه أمام مضيفه نابولي اليوم، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن روبرتسون سافر مع بعثة ليفربول إلى نابولي، لكنه غاب عن التدريبات الجماعية، أمس الاثنين.

وتشير التقارير إلى أن سبب غياب روبرتسون، يعود إلى معاناته من الإصابة، وفي حال عدم تمكنه من اللحاق بمباراة الليلة، فسيكون ليفربول في موقف لا يحسد عليه، كون الفريق لا يمتلك لاعب احتياط يشغل مركز الظهير الأيسر الذي يتميز فيه الدولي الاسكتلندي.

ولم تتحرك إدارة ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لضم  ظهير أيسر، لتعويض رحيل الإسباني مورينيو، الذي كان البديل الأول لروبررتسون الموسم الماضي.

ويتوقع أن يضطر المدير الفني لليفربول، الألماني يورغن كلوب، لإشراك لاعب الوسط جيمس ميلنر، في مركز الظهير الأيسر في حال غياب روبرتسون.

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وتأكد في وقت سابق غياب الدولي البلجيكي، ديفوك أوريغي، عن ليفربول في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا، بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في المباراة التي فاز فيها "الريدز" السبت الماضي على نيوكاسل، بثلاثة أهداف لهدف واحد، ضمن الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي.

ويتطلع "الريدز" لمواصلة انتصاراته هذا الموسم، وإضافة نابولي إلى قائمة ضحاياه، بعدما حقق ست انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي.

المصدر: "ديلي ميل" + وكالات

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