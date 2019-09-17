بينها موقعتان من العيار الثقيل.. تعرف على جدول وتوقيت مباريات الأربعاء في دوري الأبطال

تشهد الملاعب الأوروبية غدا الأربعاء، إقامة 8 مباريات في دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال، أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، وموقعة أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس.

وستكون مباريات الغد على الشكل التالي:

المجموعة الأولى

- كلوب بروج البلجيكي # غالطة سراي التركي (الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة).

- ريال مدريد الإسباني # باريس سان جيرمان الفرنسي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة الثانية

- أوليمبياكوس اليوناني # توتنهام الإنجليزي (الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة).

- بايرن ميونخ الألماني # النجم الأحمر الصربي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة الثالثة

- دينامو زغرب الكرواتي # أتلانتا الإيطالي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

- شاختار دونيتسك الأوكراني # مانشستر سيتي الإنجليزي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة الرابعة

- باير ليفركوزن الألماني # لوكوموتيف موسكو الروسي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

- أتلتيكو مدريد الإسباني # يوفنتوس الإيطالي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

إقرأ المزيد

المصدر: RT