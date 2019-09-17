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بينها موقعتان من العيار الثقيل.. تعرف على جدول وتوقيت مباريات الأربعاء في دوري الأبطال

الرياضة

بينها موقعتان من العيار الثقيل.. تعرف على جدول وتوقيت مباريات الأربعاء في دوري الأبطال
Reuters
بينها موقعتان من العيار الثقيل.. تعرف على جدول وتوقيت مباريات الغد في دوري الأبطال
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تشهد الملاعب الأوروبية غدا الأربعاء، إقامة 8 مباريات في دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال، أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، وموقعة أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس.

وستكون مباريات الغد على الشكل التالي:

المجموعة الأولى

- كلوب بروج البلجيكي # غالطة سراي التركي (الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة).

- ريال مدريد الإسباني # باريس سان جيرمان الفرنسي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة الثانية

- أوليمبياكوس اليوناني # توتنهام الإنجليزي (الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة).

- بايرن ميونخ الألماني # النجم الأحمر الصربي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة الثالثة

- دينامو زغرب الكرواتي # أتلانتا الإيطالي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

- شاختار دونيتسك الأوكراني # مانشستر سيتي الإنجليزي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة الرابعة

- باير ليفركوزن الألماني # لوكوموتيف موسكو الروسي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

- أتلتيكو مدريد الإسباني # يوفنتوس الإيطالي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

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جدول وتوقيت مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا
جدول وتوقيت مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

المصدر: RT

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