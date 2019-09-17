قرر نادي الوداد العودة إلى المحكمة الرياضية، بعدما أيدت لجنة الاستئناف في "الكاف" قرار اللجنة التأديبية، والذي أكد انسحاب الفريق "الأحمر" من نهائي دوري الأبطال واعتبر الترجي بطلا .

وأكد رئيس الوداد المغربي، سعيد الناصري، لموقع "هيسبورت"، نيته اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (التاس)، لتستمر بذلك، أحداث مسلسل دوري أبطال إفريقيا 2019، الذي بدأت أولى حلقاته في الملعب الأولمبي في "رادس" بضواحي تونس العاصمة في الـ31 من مايو الماضي، قبل أن تدخل هذه القضية الدهاليز وفي أروقة المؤسسات الرياضية المعنية، وبعيدا عن المستطيل الأخضر.

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وذكر "هيسبورت"، أنه وفقا للمادة 48 من قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، فإن قرار لجنة الاستئناف الصادر الأحد الماضي، قابل للاستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضية في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل للقرار.

المصدر: "هيسبورت"