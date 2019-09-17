مونديال التنس.. دجوكوفيتش في بريزبين ونادال في بيرث وفيدرر في سيدني

يستهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش، مشواره في النسخة الأولى من مونديال التنس في مدينة بريزبين الأسترالية، فيما يلعب الإسباني رافائيل نادال في بيرث، والسويسري روجر فيدرر في سيدني.

وتحل البطولة الجديدة بدلا من كأس هوبمان لفرق التنس المختلطة التي أقيمت على مدار 31 عاما، علما بأن رابطة محترفي التنس التي تدير مسابقات الرجال، كانت قد أعلنت مطلع العام الحالي منح أستراليا حق استضافة البطولة.

وتقام البطولة بين 3 و12 يناير 2020، وذلك قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى. وتضم 24 دولة موزعة على ست مجموعات.

ويتكون كل فريق من خمسة لاعبين، وتقام المواجهات من مباراتي فردي وواحدة للزوجي، فيما يحدد أهلية اللاعبين تصنيف رابطة المحترفين، علما بأن 27 لاعبا مصنفا ضمن الأوائل عالميا من أصل 30 وافقوا على المشاركة.

وتبلغ جوائز البطولة الجديدة 15 مليون دولار، وتوفر 750 نقطة في التصنيف العالمي للاعبين في الفردي، و250 نقطة في التصنيف العالمي للزوجي.

وفيما يلي المجموعات وأماكن إقامة المباريات:

المجموعة الأولى (بريزبين): صربيا، فرنسا، جنوب إفريقيا، يعلن عنه لاحقا.

المجموعة الثانية (بيرث): إسبانيا، اليابان، جورجيا، يعلن عنه لاحقا.

المجموعة الثالثة (سيدني): سويسرا، بلجيكا، بريطانيا، يعلن عنه لاحقا.

المجموعة الرابعة (بيرث): روسيا، إيطاليا، الولايات المتحدة، يعلن عنه لاحقا

المجموعة الخامسة (سيدني): النمسا، كرواتيا، الأرجنتين، يعلن عنه لاحقا.

المجموعة السادسة (بريزبين): ألمانيا، اليونان، كندا وأستراليا.

Así quedaron definidos los grupos para la #ATPCup, a disputarse por primera vez entre el 3 y el 12 de enero de 2020 en las ciudades de Brisbane, Sídney y Perth. 🇦🇺#TENISxESPNpic.twitter.com/taiIXGEcoV — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 16, 2019

وسيتم تحديد هوية المنتخبات الخمسة المتبقية، بناء على تصنيف أفضل لاعبيها في ترتيب رابطة المحترفين بحلول الموعد النهائي للمشاركة في 13 نوفمبر المقبل.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الست إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني.

المصدر: أ ف ب