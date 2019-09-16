كيريوس "المشاكس" يواصل مغازلته للحسناء الروسية كالينسكايا (فيديو + صور)

يواصل لاعب التنس الأسترالي، نيك كيريوس، إبداء اهتمام بلاعبة التنس الروسية، آنا كالينسكايا، منذ حضوره مباراة لها في أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى.

ونشر كيريوس هذه المرة صورة عبر "إنستغرام" وهو يقف مع فتاة بالقرب من رسمة لـ "أجنحة ملاك"، وعلق عليها: "هكذا يبدو وجهي عندما أراك تقومين بما تتميزين به اليوم".

يذكر أن نيك كيريوس، البالغ من العمر 24 عاما، حضر مباراة للاعبة الروسية في فئة الزوجي، ضمن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، وصرخ الأسترالي من المدرجات: "إنها لاعبة التنس المفضلة بالنسبة لي".

وتحتل آنا كالينسكايا، البالغة من العمر 20 عاما، المركز الـ 113 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بينما يشغل الأسترالي المركز الـ 27 في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.

المصدر: وكالات