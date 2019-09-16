فيديو.. الإسباني ألونسو يقود سيارة "تويوتا" رفقة القطري العطية على الكثبان الرملية

يواصل الإسباني فرناندو ألونسو، البطل السابق لـ "فورمولا 1"، تحضيراته للمشاركة في سباق "رالي دكار 2020"، وشاركه القطري ناصر العطية، بطل دكار، تجربته على الكثبان الرملية في قطر.

ونشر ألونسو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، وعلق عليه: "من جنوب إفريقيا إلى قطر من دون توقف، تعلم القيادة من الأسطورة @ nasser_dakar في الكثبان الرملية. شكرا يا صديقي! يوم أول عظيم".

يذكر أن فريق "تويوتا غازو ريسينغ" تعاقد مع أسطورة "رالي داكار" مارك كوما للمشاركة كملاح لفرناندو ألونسو في داكار 2020، وتواجد كوما بجانب ألونسو خلال الاختبارين الأخيرين داخل سيارة "تويوتا هايلوكس" الفائزة بداكار، في ناميبيا وبولندا.

المصدر: وكالات