رسميا.. ميسي في قائمة برشلونة لمواجهة دورتموند

كشف مدرب نادي برشلونة، إرنستو فالفيردي، قائمة فريقه التي ستسافر إلى ألمانيا، لمواجهة بوروسيا دورتموند، غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة "البارسا"، تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لم يخض أي مباراة مع النادي الكتالوني هذا الموسم، حيث غاب عن المباريات الأربع الأولى في الدوري الإسباني، بسبب معاناته من إصابة في ربلة الساق اليمنى، تعرض لها خلال الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية منتصف شهر أغسطس الماضي.

وضمت قائمة برشلونة 22 لاعبا وهم: تير شتيغن، ونيتو، وإيناكي بينيا، ونيلسون سيميدو، وجونيور فيربو، وجيرارد بيكيه، وكليمنت لينغليت، وموسى واغي، وجوردي ألبا، وتوديبو، وسيرغي روبرتو، وسيرجيو بوسكيتس، وإيفان راكيتيتش، وآرثر، وفرينكي دي يونغ، وكارليس ألينيا، وأرتورو فيدال، ولويس سواريز، وأنطوان غريزمان، وكارليس بينيا، وأنسو فاتي، وليونيل ميسي.

المصدر: FCBarcelon