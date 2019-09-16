قطب جرح "الغجري" تايسون بـ 40 غرزة بعد نزاله الدموي (فيديو)

دخل الملاكم البريطاني، تايسون فيوري، المستشفى لإصابته بقطع في حاجبه، خلال نزاله أمام السويدي "المغمور"، أوتو والين، وخرج من المشفى بعد أن تم قطب الجرح بـ 40 غرزة.

This dude really went all out lol #FuryWallinpic.twitter.com/E1vgt8GjHz — Pissed Off Twood (@chosen1twood) 15 сентября 2019 г.

وواجه تايسون فيوري مقاومة شرسة من قبل متحديه "المغمور"، أوتو والينا، في النزال المثير الذي جمعهما، على حلبة ملعب "تي موبايل" في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، وانتهى بفوز البريطاني بالنقاط، بواقع (118-110، 117-111، 116-112).

Tyson Fury connects with a tremendous left hook to the body of Otto Wallin and hurts him. Sounds like drum getting struck #FuryWallin#boxingpic.twitter.com/ojczlWqkBp — Harry Zahn (@harry_zahn) 15 сентября 2019 г.

وأصيب الملاكم البريطاني، الملقب بـ "الغجري الإيرلندي" بجرح "قطع" عميق في حاجبه خلال النزال، دخل على إثره المستشفى، حيث تم قطب جرحه بـ 40 غرزة.

وقال البريطاني بعد النزال: "هذه هي الملاكمة. كيف تريد أن تسبح من دون التبلل بالماء؟ إنها معركة".

وحقق تايسون فيوري (31 عاما) انتصاره الـ 29 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل تعادل واحد، ومن دون أن يتعرض لأي هزيمة.

بينما مني أوتو والين (28 عاما) بالهزيمة الأولى، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، بعد 20 انتصارا.

وصرح تايسون فيوري بأنه سيأخذ قسطا من الراحة ريثما يلتأم جرحه، وسيبدأ استعداداته لنزاله القادم ضد الأمريكي ديونتي وايلدر، المقرر في 22 فبراير 2020.

يذكر أن النزال الأول الذي جميع بين فيوري ووايلدر، في الأول من ديسمبر 2018، انتهى بالتعادل.

المصدر: وكالات