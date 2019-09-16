أسقط الأمريكي جاستين غايدجي مواطنه دونالد سيروني بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما، خلال بطولة (UFC Fight Night 158)، في مدينة فانكوفر الكندية.

وقال جاستين غايدجي، بعد النزال: "الإيرلندي (كونور ماكغريغور) خرج إلى التقاعد. أحتاج إلى مقاتل حقيقي. أريد أن أواجه الفائز في النزال بين توني فيرغسون وحبيب نورمحمدوف".

JUSTIN GAETHJE! He puts away Donald Cerrone in the first round in Vancouver! Unreal power 💥 pic.twitter.com/RbgN40yZDJ — FightingMatrix 👊 (@FightingMatrix) 15 сентября 2019 г.

وفي وقت لاحق، تحدث المقاتل الأمريكي في مقابلة خاصة لمنظمة (UFC)، عن رغبته في مواجهة المقاتل الروسي، قائلا: "أريد أن أكون رقم واحد، لكي يعترفوا بأني الأفضل في العالم. أريد أن أقاتل الروسي قبل أن يعتزل. إنه على طريقي، وأحتاج إلى إزاحته (هدمه)".

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وحصل جاستين غايدجي على مكافأة خاصة بقيمة 50 ألف دولار من منظمة (UFC) كونه قدم أفضل أداء خلال السهرة من بين كل النزالات، وذلك للمرة السابعة في تاريخه، والسادسة ضمن البطولات التي تقام تحت رعاية منظمة (UFC).

وحقق جاستين غايدجي (30 عاما) انتصاره الحادي والعشرين، حتى الآن، خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين فقط.

ومن المقرر أن يواجه حبيب نورمحمدوف، المقاتل الأمريكي توني فيرغسون، وذلك بعد أن دافع الروسي عن لقب بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، بفوزه على الأمريكي الآخر، داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما، يوم 7 سبتمبر الجاري، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة (UFC 242).

يذكر أن الروسي علي عبد العزيز، مدير أعمال مواطنه، حبيب نورمحمدوف، نفى أن يكون نزال حبيب المقبل، ضد المقاتل الأمريكي توني فيرغسون.

ونقل موقع "flow" عن علي عبد العزيز، قوله: "على حد علمي، فإن منافس حبيب القادم هو جورج سانت-بيير. ولا يهتم أحد إطلاقا بما يقوله توني فيرغسون. أريد نزالا ضد سانت-بيير بالذات. لن يحصل توني على ما يريده".

المصدر: "rsport.ria.ru"