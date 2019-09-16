وضعت قرعة كأس العالم للأندية التي أجريت، اليوم الاثنين، في مدينة زيوريخ السويسرية، الترجي التونسي (بطل إفريقيا) في مواجهة بطل آسيا.

وسيواجه مونتيري المكسيكي (بطل أمريكا الشمالية)، الفائز من المباراة الافتتاحية بين السد القطري (مستضيف البطولة)، وهينجين (بطل أوقيانوسيا).

ويشارك ليفربول الإنجليزي (بطل أوروبا)، وبطل أمريكا الجنوبية من الدور نصف النهائي مباشرة، علما بأنه لم يتحدد حتى الآن البطل في قارتي آسيا وأمريكا الجنوبية.

وسحبت القرعة قبل نحو 3 أشهر من موعد انطلاق نسخة العام الحالي من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في قطر للمرة الأولى، خلال الفترة من 11 حتى 21 ديسمبر المقبل.

وفيما يلي نتيجة القرعة:

نتيجة قُرعة كأس العالم للأندية قطر 2019 FIFA

المباراة الأولى ستُلعب يوم 11 ديسمبر والنهائي 21 ديسمبر

🇶🇦🏆https://t.co/VG1ez3gzn4pic.twitter.com/igNLbejjP1 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 16, 2019

الدور الأول

السد القطري # هينجين سبورت (المباراة 1)

الدور الثاني

- الفائز من المباراة (1) # مونتيري المكسيكي (المباراة 2)

- بطل آسيا # الترجي التونسي (المباراة 3)

نصف النهائي

- الفائز من المباراة (3) # بطل أمريكا الجنوبية

- الفائز من المباراة (2) # ليفربول

المصدر: وكالات