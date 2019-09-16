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مشجع يعزل لاعبا عن زملائه ويوسعه ضربا (فيديو)

الرياضة

مشجع يعزل لاعبا عن زملائه ويوسعه ضربا (فيديو)
bivaly77/TWITTER.COM
مشجع يعزل لاعبا عن زملائه ويوسعه ضربا (فيديو)
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شهدت مباراة جمعت فريق "درايف 2" ونوفوسيبيرسك، ضمن دوري الهواة لهوكي الجليد في روسيا، شجارا بين أحد اللاعبين ومشجع.

وتناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي "vkontakte" الشهير في روسيا، مقطع فيديو، يظهر فيه مشجع وهو يحاصر أحد اللاعبين، الذي كان ساقطا على الأرض دون أن يتمكن زملاؤه من مساعدته، حيث حال سياج الملعب دون وصولهم إليه. 

وظل المشجع  يضرب ويركل اللاعب لعدة دقائق، قبل أن يتدخل حكام المباراة لفض الاشتباك.

وانتهت المباراة بفوز "درايف 2" بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: matchtv.ru

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