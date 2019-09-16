مشجع يعزل لاعبا عن زملائه ويوسعه ضربا (فيديو)

شهدت مباراة جمعت فريق "درايف 2" ونوفوسيبيرسك، ضمن دوري الهواة لهوكي الجليد في روسيا، شجارا بين أحد اللاعبين ومشجع.

وتناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي "vkontakte" الشهير في روسيا، مقطع فيديو، يظهر فيه مشجع وهو يحاصر أحد اللاعبين، الذي كان ساقطا على الأرض دون أن يتمكن زملاؤه من مساعدته، حيث حال سياج الملعب دون وصولهم إليه.

Какой же хоккей и без драки 👊



В Новосибирске две любительские хоккейные команды "Драйв-2" и "Кристалл ОбьГЭС-2" устроили драку во время игры. Спортсмены выясняли в спаринге на льду и на скамейке запасных кто круче. В итоге в игре счёт 2:1 в пользу "Драйва", в драке ничья. pic.twitter.com/12FIZgEWRV — *Бывалый (@bivaly77) September 15, 2019

وظل المشجع يضرب ويركل اللاعب لعدة دقائق، قبل أن يتدخل حكام المباراة لفض الاشتباك.

وانتهت المباراة بفوز "درايف 2" بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: matchtv.ru