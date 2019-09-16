ردة فعل مؤثرة لرونالدو بعد مشاهدة فيديو لوالده المتوفى (فيديو)

أجهش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بالبكاء بعد ظهور لقطات لوالده المتوفى، خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع الإعلامي بيرس مورغان، وسيتم إذاعتها كاملة غدا.

وعرض على نجم يوفنتوس، مقطع ظهر فيه والده خوسيه دينيس أفييرو، الذي كان مدمنا على شرب الكحول، وتوفي بسبب فشل في وظائف الكبد في عام 2005 عن عمر ناهز 52 عاما.

‘He doesn’t see me receive awards.’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMBpic.twitter.com/LybbJn31VR — Good Morning Britain (@GMB) September 16, 2019

ولم يتمالك النجم البرتغالي دموعه، بعد ظهور لقطات لوالده، وأوضح أن تلك اللحظة (لحظة وفاة والده) كانت عاطفية بشكل خاص بالنسبة له.

وبسؤاله عن شعوره لسماع والده يتحدث عن اعتزازه بإنجازات نجله، ظهر التأثر على رونالدو.

وأردف: "اعتقدت أن المقابلة ستكون مضحكة، ولم أتوقع أن أبكي، لكنني لم أر هذه الصور أبدا".

واستطرد رونالدو: "لم أتحدث مع والدي، لم أتمكن من إجراء محادثة طبيعية معه، كان الأمر صعبا".

واختتم حديثه: "لم أكن أعرف والدي بنسبة مئة بالمئة، لقد كان شخصا مدمنا على الكحول".

وكان رونالدو يبلغ من العمر 20 عاما فقط عندما توفي والده.

ويعد رونالدو (34 عاما)، واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، حيث توج خلال مسيرته بعدة جوائز فردية وجماعية، أبرزها جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم (5 مرات)، ولقب دوري أبطال أوروبا (خمس مرات أيضا)، ولقبي كأس أمم أوروبا، ودوري الأمم الأوروبية.

المصدر: وكالات