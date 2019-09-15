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الوداد المغربي يعود بنتيجة مطمئنة من موريتانيا

الرياضة

الوداد المغربي يعود بنتيجة مطمئنة من موريتانيا
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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خرج نادي الوداد الرياضي المغربي بفوز ثمين من ملعب مضيفه "إف سي نواذيبو" الموريتاني (2-0)، في القاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

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وأحرز هدفي الفريق المغربي كل من، محمد ناهيري، وإسماعيل الحداد، في الدقيقتين (34، و74) على الترتيب، من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "شيخا ولد بويديا" بالعاصمة نواكشوط.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين، بعد أسبوعين، في المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

المصدر: وكالات 

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