أجبر المقاتل اللاتفي – الكندي، ميخائيل تسيركونوف، منافسه الأسترالي، جيمي كورت، على الاستسلام بطريقة غير مألوفة، في النزال الذي جمعهما، ضمن بطولة (UFC Fight Night 158).

وطبّق تسيركونوف، الذي يحمل الجنسيتين اللاتفية والكندية، وهو من أصول روسية، حركة الخنق التي تسمى "ربطة العنق البيروفية"، وذلك في الدقيقة الرابعة من الجولة الأولى من النزال الذي أقيم في مدينة فانكوفر الكندية.

Another 1st round submission for Cirkunov 👀🇨🇦#UFCVancouver results: Misha Cirkunov def. Jim Crute via submission (Peruvian necktie) – Round 1, 3:38.



Cirkunov is T-1 for most submissions in the light heavyweight division with 5.



pic.twitter.com/KZdneVRtNV — ON: MMA (@OnMMA) 15 сентября 2019 г.

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ومني المقاتل الأسترالي بالهزيمة الأولى في تاريخ مشاركاته ضمن منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة.

بينما حقق ميخائيل تسيركونوف، البالغ من العمر 32 عاما، انتصاره الخامس عشر في 20 نزالا، ويعتبر المقاتل الأكثر فوزا في فئة الوزن الثقيل بطريقة الاخضاع.

المصدر: وكالات