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تسيسكا موسكو يتغلب على تامبوف في عقر داره (فيديو)

الرياضة

تسيسكا موسكو يتغلب على تامبوف في عقر داره (فيديو)
PFCCSKA_en/twitter
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تغلب تسيسكا موسكو على مضيفه تامبوف بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي الضيوف كل من الكرواتي كريستيان بيستروفيتش والآيسلندي هوردور ماغنوسون في الدقيقتين 84 و90+4 على الترتيب.

وأضاع فيودر تشالوف ركلة جزاء لتسيسكا في الدقيقة 65، ولعب تامبوف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72 بعد طرد لاعبه فاليري تشوبيركا لتلقيه البطاقة الحمراء.

وبهذا الفوز، رفع تسيسكا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد تامبوف عند 5 نقاط في المركز الأخير على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru

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