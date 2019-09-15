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إشبيلية يهزم ألافيس وينقض على صدارة "الليغا" (فيديو)

الرياضة

إشبيلية يهزم ألافيس وينقض على صدارة
AFP ANDER GILLENEA
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انقض إشبيلية على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه اليوم الأحد على حساب مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من "الليغا".

ويدين الفريق الأندلسي بفوزه إلى لاعبه جوردان المنتقل إلى صفوفه مطلع الموسم الحالي قادما من إيبار، بتسجيله هدفا من ركلة حرة في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

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وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المكسيكي المخضرم خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" للمرة الأولى مع إشبيلية بعد قدومه من وست هام الإنجليزي.

وبهذا الفوز، رفع إشبيلية رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام أتلتيكو مدريد، الذي تعثر بخسارته أمام ريال سوسيداد، بينما توقف رصيد ألافيس عند 5 نقاط في المركز العاشر على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sila.tv

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