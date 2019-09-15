الكيني كامورور يحطم الرقم القياسي العالمي في نصف الماراثون

حطم الكيني جيفري كامورور الرقم القياسي العالمي لسباق نصف ماراثون مسجلا 58 دقيقة وثانية واحدة، وبفارق 17 ثانية عن الرقم السابق في السباق الذي استضافته اليوم العاصمة الدنماركية.

وكانت عودة كامورور البالغ 26 عاما مظفرة إلى كوبنهاغن التي شهدت فوزه بأول لقب نصف ماراثون في 2014، وحطم الرقم السابق (58.18 دقيقة) المسجل باسم مواطنه أبراهام كيبتوم في مدينة فالنسيا الإسبانية العام الماضي.

.@GKamworor has had a pretty good six-year period...



2014 World Half 🥇

2015 World Cross 🥇

2016 World Half 🥇

2017 World Cross 🥇

2018 World Half 🥇

2019 world half marathon record pic.twitter.com/EKkRWLc22V — IAAF (@iaaforg) September 15, 2019

ونقل موقع الاتحاد الدولي لألعاب القوى على الإنترنت عن كامورور قوله: "تحقيق رقم قياسي يثير الكثير من العواطف لدي وخاصة هنا في كوبنهاغن حيث أحرزت لقبي العالمي الأول".

واحتل الكيني برنارد كيبكورير المركز الثاني مسجلا 59.16 دقيقة فيما جاء الإثيوبي بريهانو ونديمو في المركز الثالث بفارق ست ثوان خلفه.

ولم يكن كامورور في السرعة المطلوبة لكسر الرقم القياسي خلال أول خمسة كيلومترات قبل أن يزيد سرعته في آخر 11 كيلومترا بدون أن يضغط عليه أي منافس تحت زخ الأمطار الغزيرة.

المصدر: رويترز