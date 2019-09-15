 
مباشر

الكيني كامورور يحطم الرقم القياسي العالمي في نصف الماراثون

الرياضة

الكيني كامورور يحطم الرقم القياسي العالمي في نصف الماراثون
Reuters Heino Kalis
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/melb

حطم الكيني جيفري كامورور الرقم القياسي العالمي لسباق نصف ماراثون مسجلا 58 دقيقة وثانية واحدة، وبفارق 17 ثانية عن الرقم السابق في السباق الذي استضافته اليوم العاصمة الدنماركية.

وكانت عودة كامورور البالغ 26 عاما مظفرة إلى كوبنهاغن التي شهدت فوزه بأول لقب نصف ماراثون في 2014، وحطم الرقم السابق (58.18 دقيقة) المسجل باسم مواطنه أبراهام كيبتوم في مدينة فالنسيا الإسبانية العام الماضي.

ونقل موقع الاتحاد الدولي لألعاب القوى على الإنترنت عن كامورور قوله: "تحقيق رقم قياسي يثير الكثير من العواطف لدي وخاصة هنا في كوبنهاغن حيث أحرزت لقبي العالمي الأول".

واحتل الكيني برنارد كيبكورير المركز الثاني مسجلا 59.16 دقيقة فيما جاء الإثيوبي بريهانو ونديمو في المركز الثالث بفارق ست ثوان خلفه.

ولم يكن كامورور في السرعة المطلوبة لكسر الرقم القياسي خلال أول خمسة كيلومترات قبل أن يزيد سرعته في آخر 11 كيلومترا بدون أن يضغط عليه أي منافس تحت زخ الأمطار الغزيرة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطب يبحث في "الموت والروح".. ماذا يقول الدين؟