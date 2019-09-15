مقاتل برازيلي يرعب خصمه بحركات "مثيرة" في القفص

استعرض المقاتل البرازيلي، ميشيل بيريرا، مهاراته وحركاته "البهلوانية والأكروباتية" المثيرة، خلال نزاله ضد الكندي تريستان كونيلي، ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة (MMA).

وقام البرازيلي خلال النزال بالقفز والدوران إلى الخلف بطريقة "بهلوانية - أكروباتية" في محاولة منه إصابة خصمه بالقدمين، حتى أنه أصبح يطارد خصمه في القفص بعد جملة من هذه الحركات.

🤣 Michel Pereira is out here doing gymnastics routines pic.twitter.com/8SJfsqb5N9 — ESPN MMA (@espnmma) September 15, 2019

ولكن كل هذه الحركات الاستعراضية لم تشفع، فقد خسر بالنقاط بقرار إجماع الحكام.

وكان من المفترض أن يواجه ميشيل بيريرا المقاتل الروسي سيرغي خاندجكو، إلا أن الأخير لم يتمكن من السفر إلى مدينة فانكوفر الكندية بسبب مشاكل متعلقة بالتأشيرة، وتم استبداله بكونيلي قبل 5 أيام من النزال.

المصدر: وكالات