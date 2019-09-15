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فنان مبدع يرسم بحذائه وجه نيمار "مقلوبا" (فيديو)

الرياضة

فنان مبدع يرسم بحذائه وجه نيمار
bouboudesign/instagram
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفنان سنغالي يدعى بوبو ديانغ يرسم بحذائه الرياضي وجه البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولدى الفنان الذي يلقب بـ"بوبو ديزاين" أكثر من 800 ألف متابع على صفحته "إنستغرام"، ويشتهر بابتكار طرق جديدة للرسم، حيث رسم بإطار دراجة هوائية وبالورود وقفازات الملاكمة وطرق عديدة جديدة ومبتكرة.

المصدر: bouboudesign/instagram

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