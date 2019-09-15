شاهد.. نيمار يسكت جماهير "الأمراء" بـ "هدف مقصي" في الوقت القاتل

استقبلت جماهير فريق باريس سان جيرمان، نجمه البرازيلي نيمار بصافرات الاستهجان في أول ظهور له خلال مباراته أمام ضيفه ستراسبورغ (1-0)، أمس السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

Neymar booed as he’s announced by the Parc des Princes speaker. (🎥@AurelienLgMoec) pic.twitter.com/qdCaFp5j2I — Get French Football News (@GFFN) 14 сентября 2019 г.

ورد نيمار على صافرات الاستهجان بهدف سجله بـ "مقصية" رائعة، في الوقت القاتل بحلول الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الزمن الضائع للقاء، ليقود به الفريق الباريسي إلى الفوز على ضيفه ستراسبورغ.

Neymar was booed extensively against Strasbourg then he did this in injury time. pic.twitter.com/ZsdHBh8IEl — Michael Oti Adjei (@OtiAdjei) 14 сентября 2019 г.

وعاد النجم البرازيلي لأول مرة إلى صفوف باريس سان جيرمان في الموسم الحالي، بعد فشله في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة، والذي رحل عنه قبل عامين مقابل 222 مليون يورو، وتصدر اسمه سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكن المفاوضات بين الطرفين فشلت في ظل مطالبة إدارة سان باريس جرمان بالحصول على مبلغ نقدي ضخم، بينما كان النادي الكتالوني يرغب في إجراء صفقة تبادلية بإدخال عدد من لاعبيه إضافة إلى مبلغ مالي.

كما اهتم بخدماته النجم البرازيلي القطب الكروي الإسباني الآخر ريال مدريد، إضافة إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.

المصدر: وكالات