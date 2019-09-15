 
مباشر

لاعب يسجل هدفا عالميا قاتلا على طريقة "رابونا" (فيديو)

الرياضة

لاعب يسجل هدفا عالميا قاتلا على طريقة
youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mek7

قاد الإسرائيلي إيران زاهافي فريقه "غوانجو" للفوز على ضيفه "تيانجين" في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الصيني لكرة القدم.

ولم يكتف زاهافي بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 42 بعد أن كان فريقه متأخرا منذ الدقيقة الـ18، وعاد ليتألق ويحسم نتيجة اللقاء عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة حين استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وقام بتسديدها على طريقة "رابونا" الاستعراضية مغالطا الدفاع والحارس على حد سواء.

المصدر: لينتا رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أول محطة نووية عائمة في العالم