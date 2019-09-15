قاد الإسرائيلي إيران زاهافي فريقه "غوانجو" للفوز على ضيفه "تيانجين" في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الصيني لكرة القدم.

Last minute rabona winner in China 😱 pic.twitter.com/oZQEKz6iKm — ESPN FC (@ESPNFC) September 14, 2019

ولم يكتف زاهافي بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 42 بعد أن كان فريقه متأخرا منذ الدقيقة الـ18، وعاد ليتألق ويحسم نتيجة اللقاء عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة حين استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وقام بتسديدها على طريقة "رابونا" الاستعراضية مغالطا الدفاع والحارس على حد سواء.

المصدر: لينتا رو