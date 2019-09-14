شاهد.. عمر السومة يسجل هدفا "رائعا" ولكن بطعم العلقم

مني الأهلي بهزيمة مؤثرة، على أرضه وبين جماهيره، أمام الوحدة (1-2)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وأحرز المالي، يوسف نياكاته، لاعب خط وسط الوحدة، هدفي الضيوف، في الدقيقتين (8 و47).

بينما سجل المهاجم السوري عمر السومة هدف الأهلي اليتيم، في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للمباراة، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة، ولكن بعد أن أهدر اللاعب نفسه ضربة جزاء، في الدقيقة 63.

وحقق الوحدة بذلك باكورة انتصاراته في الموسم الحالي للدوري، وأول ثلاث نقاط له وضعته في المركز الحادي عشر.

في المقابل، مني الأهلي بالهزيمة الأولى، وتجمد رصيده عند 4 نقاط، ويحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

المصدر: وكالات