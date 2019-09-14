دورتموند يقسو على باير ليفركوزن برباعية (فيديو)

أكرم بوروسيا دورتموند ضيفه باير ليفركوزن برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل رباعية أصحاب الأرض كل من الإسباني باكو ألكاسير، ماركو رويس "هدفين" والبرتغالي رافائيل جيرو في الدقائق 28 و50 و83 و90.

وبهذا الفوز، رفع دورتموند رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد ليفركوزن عند 7 نقاط في المركز السادس.

المصدر: وكالات