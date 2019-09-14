سبارتاك يواصل نزيف النقاط في الدوري الروسي (فيديو)

واصل سبارتاك موسكو نزيف النقاط بخسارته على أرضه أمام ضيفه أورال القادم من مدينة يكاتيرينبورغ بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الروسي.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة الـ12 عن طريق الفرنسي صامويل جيغو، قبل أن يقلب أورال الطاولة ويسجل هدفين متتاليين عن طريق كل من فلاديمير إيلين والهولندي من أصل مغربي عثماني الكبير في الدقيقتين 48 و60 على الترتيب.

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وهذه الخسارة، هي الثانية على التوالي لسبارتاك الذي تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السادس، فيما رفع أورال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب الدوري الروسي لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru