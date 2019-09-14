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لاعب يسجل بالخطأ هدفا عابرا للقارات في شباك فريقه (فيديو)

الرياضة

لاعب يسجل بالخطأ هدفا عابرا للقارات في شباك فريقه (فيديو)
Eurosport_RU/twitter
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق كرة القدم فيديو طريفا للاعب يسجل في شباك فريقه بالخطأ من مسافة بعيدة خلال إحدى المباريات الودية للهواة.

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وحاول اللاعب "الهداف" متابعة إحدى الكرات المرتدة من دفاع المنافس (على الطاير) ولكنه لم يفلح في المحاولة، فأراد تدارك الموقف وإرجاع الكرة لحارس مرماه قبل أن يقطعها لاعبو الفريق المنافس، ولكن المفاجأة كانت بأن تمريرته كانت أشبه بتسديدة صاروخية حيث قطعت الكرة الملعب التدريبي بكامله واستقرت في شباك حارس فريقه الذي كان متقدما عن مرماه.

ولم يتسن لنا معرفة مكان وزمان اللقطة التي يتم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: Eurosport_RU/twitter

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