حبيب يفي بوعد لبوارييه والأخير يشكره

شكر المقاتل الأمريكي داستن بوارييه، نظيره الروسي حبيب نورمحمدوف بطل العالم حسب منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة لتبرعه لمؤسسته الخيرية " The Good Fight".

ونشر بوارييه عبر حساب المؤسسة في "تويتر" كلمات شكر لحبيب قائلا: "شكرا لك على تبرعك السخي وإيفائك بوعدك، مساهمتك ستساعد الكثير من الناس".

Thank you @TeamKhabib for your generous donation to The Good Fight and for being a man of your word. Your contribution is going to help so many people!#championpic.twitter.com/TUA0CVVoW8 — The Good Fight Foundation (@TheGoodFightFDN) September 13, 2019

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وكان حبيب وبوارييه قد تبادلا قميصيهما بعد النزال الذي جمعهما في أبو ظبي الإماراتية، ضمن دورة "UFC 242" في الـ7 من سبتمبر الجاري على لقب بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، ووعد حينها حبيب بأنه سيبيع قميص منافسه الذي كان يرتديه، في المزاد، ويتبرع بالأموال إلى مؤسسة بوارييه الخيرية.

يذكر أن حبيب أجبر خصمه الأمريكي على الاستسلام في منتصف الجولة الثالثة من النزال.

وبانتصار حبيب (30 عاما) الأخير، رفع عدد انتصاراته إلى 28، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتذوق مرارة الهزيمة.

بينما مني داستن بوارييه (30 عاما) بست هزائم، حتى الآن، مقابل 25 انتصارا، في مسيرته الاحترافية.

المصدر: لينتا رو