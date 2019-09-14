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ليفربول يطالب "الفرعون" صلاح بتكرار إنجازه أمام نيوكاسل (فيديو)

الرياضة

ليفربول يطالب
AFP Lindsey PARNABY
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طالب نادي ليفربول، نجمه المصري محمد صلاح، بتكرار هدفه في شباك نيوكاسل يونايتد الذي أحرزه خلال الموسم الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسلط الحساب الرسمي لليفربول في "تويتر" الضوء على هدف صلاح في شباك نيوكاسل الموسم الماضي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين اليوم على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مطالبا إياه بتكرار نفس الأمر.

وحقق "الريدز" الفوز في ذلك اللقاء بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت أحداثا مثيرة للغاية، أبرزها إصابة محمد صلاح نفسه.

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يذكر أن صلاح توج بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، بالتساوي مع زميله السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.

المصدر: LFC/twitter

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