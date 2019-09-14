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كبار "كرة المضرب" يشاركون في النسخة الأولى لكأس الاتحاد

الرياضة

كبار
popsport.com
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أعلن اتحاد لاعبي كرة المضرب المحترفين أن كل المصنفين العشرة الأوائل و27 من أول 30 مصنفا على العالم سيشاركون في النسخة الأولى لكأس الاتحاد.

وذكر كريس كيرمود رئيس الاتحاد في بيان: "مشاركة المصنفين الأوائل في البطولة العالمية الجديدة أمر محوري ليبدأ الموسم الجديد من بطولات الاتحاد بأفضل طريقة ممكنة".

وأكد آندي موراي، المصنف الأول على العالم سابقا والساعي لاستعادة مستواه بعد جراحة في الفخذ، مشاركته مع بريطانيا بجانب كايل إدموند.

وتأهلت 18 دولة إلى البطولة من الدور الأول أمس الجمعة، بينما حصلت أستراليا صاحبة الضيافة على بطاقة دعوة.

وستنضم خمس دول أخرى بعد تصفيات يوم 13 نوفمبر المقبل.

وسيتم توزيع 24 فريقا على 6 مجموعات تتألف كل مجموعة من أربعة فرق. ويتأهل أصحاب الصدارة بالإضافة إلى أفضل فريقين احتلا المركز الثاني إلى النهائيات في سيدني. 

وتضم كل مواجهة مباراتين للفردي وأخرى للزوجي.

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ويتكون الفريق الروسي من اللاعبين دانيل مدفيديف المصنف رابعا على العالم وكارين خاتشانوف المصنف تاسعا.

وستقام البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 15 مليون دولار، في مدن برزبين وبيرث وسيدني بالفترة بين 3 و12 يناير 2020.

المصدر: رويترز

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