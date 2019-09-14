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فالفيردي يؤكد صعوبة لحاق ميسي بمواجهة دورتموند في دوري الأبطال

الرياضة

فالفيردي يؤكد صعوبة لحاق ميسي بمواجهة دورتموند في دوري الأبطال
Reuters Albert Gea
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أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، غياب نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي، عن مواجهة فالنسيا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من "الليغا"، بسبب الإصابة.

وأوضح فالفيردي، في مؤتمر صحفي، أنه يأمل في مشاركة سواريز بمواجهة فالنسيا، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يلحق ميسي بمواجهة بوروسيا دورتموند، يوم الثلاثاء المقبل، في دوري الأبطال.

وقال: "فالنسيا قام بتغيير مدربه منذ يومين فقط، ولم يكن هناك الكثير من الوقت لتعديل بعض الأشياء، وهو فريق حقق نتائج جيدة، ومثال واضح على تطبيق الطريقة الكلاسيكية (4-4-2)، والتي يلعب بها بشكل جيد للغاية، وكان ذلك واضحا في نهائي الكأس".

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وبسؤاله عن تصريحات ميسي الأخيرة، أجاب: "لم أرغب في قراءة المقابلة، وليو تحدث عن وجهة نظره، ما حدث أن الجميع فسر ما قاله بطريقته، وكل شخص يقرر مستقبله مع النادي".

وحول موعد عودة الأرجنتيني للعب، واصل: "من حيث المبدأ لقد حصل على فترة راحة قصيرة للتعافي من إصابة في ربلة الساق، ولذلك تعاملنا بهدوء، وميسي لاعب حاسم، ونأمل أن يعود قريبا وأن يكون في حالة جيدة، حيث لا نريد أن نعود خطوة إلى الخلف".

واختتم: "غياب ميسي سيكون ملاحظا دائما، لكن ذلك يضع الفرصة أمام لاعبين آخرين للتقدم إلى الأمام".

المصدر: وكالات

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