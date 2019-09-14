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بيلباو يهدر ركلة جزاء في الوقت القاتل ويفرط في فرصة اعتلاء صدارة "الليغا" (فيديو)

الرياضة

بيلباو يهدر ركلة جزاء في الوقت القاتل ويفرط في فرصة اعتلاء صدارة
AFP JAIME REINA
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أهدر كل من أتلتيك بيلباو ومستضيفه ريال مايوركا ركلة جزاء لتنتهي المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني بالتعادل السلبي.

ولاحت أمام بيلباو فرصة ذهبية لخطف نقاط المباراة الثلاث بعد أن حصل على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع عقب الاستعانة بحكم الفيديو المساعد (VAR) جراء لمسة يد في المنطقة. لكن أريتز أدوريز أهدر ركلة الجزاء التي أنقذها حارس مايوركا مانولو رينا.

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كما شهد اللقاء إضاعة مايوركا ركلة جزاء في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل، رفع بيلباو رصيده إلى 8 نقاط، لينفرد بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، كما رفع مايوركا رصيده إلى 4 نقاط، لكنه ظل في المركز الرابع بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة.

المصدر: وكالات

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