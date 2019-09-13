زينيت يتغلب على أرسنال ويرتقي إلى صدارة الدوري الروسي (فيديو)

ارتقى نادي زينيت بطرسبورغ إلى صدارة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بفوزه اليوم على ضيفه أرسنال تولا (3-1)، في افتتاح مباريات الأسبوع التاسع من المسابقة.

ووضع المهاجم الدولي الروسي أرتيوم دزيوبا، أصحاب الأرض في المقدمة مبكرا، بحلول الدقيقة الخامسة، إلا أن أرسنال، تمكن من إدراك التعادل، عن طريق كانتمير بيرهاموف، في الدقيقة 56.

ومنح الدولي الأرجنتيني سيباستيان دروسي، التقدم لزينيت مجددا، بتسجيله الهدف الثاني من نقطة الجزاء، في الدقيقة 66، ثم عزز زميله أوليغ شاتوف، النتيجة بالهدف الثالث، قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

وواصل زينيت بهذا الفوز، حملة الدفاع عن لقبه، حيث رفع رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا، في انتظار استكمال بقية مباريات المرحلة التاسعة، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 13 نقطة في المركز السابع.

المصدر:rsport.ria.ru