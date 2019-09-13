لجنة الاستئناف في "الكاف" تجتمع مجددا للنظر في ملف الوداد والترجي

تجتمع لجنة الاستئناف التابعة لـ "الكاف"، غدا الأحد، لبحث الاستئناف المقدم من الوداد المغربي، بشأن قرار اللجنة التأديبية، الذي اعتبر الفريق المغربي منسحبا من نهائي دوري الأبطال.

وبحسب تقارير إعلامية مغربية، فإن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، ستنظر في ملف من 95 صفحة هيأه دفاع نادي الوداد.

وكانت اللجنة التأديبية التابعة لـ "الكاف"، أعلنت في الثامن من الشهر الماضي، تتويج الترجي التونسي بطلا لنسخة 2019 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، معتبرة الوداد منهزما لانسحابه من إياب الدور النهائي، مع توقيع عقوبات على كلا الفريقين، وهو القرار الذي استأنفه الفريق المغربي.

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واستنكر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، الذي حضر مؤخرا جلسة عمل تتعلق بسير الإصلاحات التي يخضع لها "الكاف"، ما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2018/2019، وقال إنه من المعيب أن لا تكون إفريقيا قد حددت حتى الآن من سيمثلها في كأس العالم للأندية، في إشارة إلى الأحداث التي رافقت إياب نهائي دوري الأبطال بين الوداد والترجي.

المصدر: وكالات