 
مباشر

كيف أصبح مظهر بطلات كمال الأجسام بعد ابتعادهن عن هذه الرياضة؟

الرياضة

كيف أصبح مظهر بطلات كمال الأجسام بعد ابتعادهن عن هذه الرياضة؟
girlymuscles.com
بطلة كمال الأجسام السلوفينية بريغيتا بريزوفيتش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/medb

تتطلب رياضة كمال الأجسام بذل مجهود كبير في التدريب السليم والمتواصل، بالإضافة لاتباع نظام غذائي خاص ودقيق يهدف إلى زيادة الكتلة العضلية في الجسم.

وليس خافيا على أحد أن أغلب لاعبي كمال الأجسام يستخدمون الستيرويدات (مركبات كيميائية مصنعة، تتكون من هرمونات طبيعية يصنعها الجسم) بأنواعها: حقن، أدوية، مراهم، شراب وبخاخات.

ونشر موقع "يانديكس زين" صورا للعديد من بطلات العالم بهذه الرياضة أثناء مسيرتهن الاحترافية وبعد سنوات من الابتعاد عن هذا النوع من الرياضة.

الأمريكية آيريس كايل (45 عاما):

حائزة بطولة (ميس أوليمبيا) العالمية لـ 10 أعوام، أنهت مسيرتها الاحترافية منذ 4 أعوام.

قبل الاعتزال:

كيف أصبح مظهر بطلات كمال الأجسام بعد ابتعادهن عن هذه الرياضة؟
Globallookpress Frank Jansky

بعد الاعتزال:

كيف أصبح مظهر بطلات كمال الأجسام بعد ابتعادهن عن هذه الرياضة؟
Iris Kyle/FB
كيف أصبح مظهر بطلات كمال الأجسام بعد ابتعادهن عن هذه الرياضة؟
Iris Kyle/FB

الأمريكية كيم تيزيفسكي (51 عاما):

حازت بطولة (ميس أوليمبيا) العالمية 4 أعوام، أنهت مسيرتها الاحترافية عام 2000.

قبل الاعتزال:

في الوقت الحالي:

كيف أصبح مظهر بطلات كمال الأجسام بعد ابتعادهن عن هذه الرياضة؟
zen.yandex.ru

الأمريكية كورينا إيفيرسون (61 عاما):

حققت بطولة (ميس أوليمبيا) العالمية 6 أعوام.

قبل الاعتزال:

كيف أصبح مظهر بطلات كمال الأجسام بعد ابتعادهن عن هذه الرياضة؟
zen.yandex.ru/

في الوقت الحالي:

كيف أصبح مظهر بطلات كمال الأجسام بعد ابتعادهن عن هذه الرياضة؟
zen.yandex.ru

السلوفينية بريغيتا بريزوفيتش (39 عاما):

فازت بالعديد من البطولات العالمية، وأنهت مسيرتها الاحترافية عام 2009.

قبل الاعتزال:

كيف أصبح مظهر بطلات كمال الأجسام بعد ابتعادهن عن هذه الرياضة؟
Globallookpress

بعد الاعتزال:

كيف أصبح مظهر بطلات كمال الأجسام بعد ابتعادهن عن هذه الرياضة؟
zen.yandex.ru
إقرأ المزيد
حرمان سباحة من المركز الأول بسبب
حرمان سباحة من المركز الأول بسبب "ملابسها الفاضحة"

المصدر: zen.yandex.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"البدل الخارجي" يثير جدلا على مواقع التواصل في سوريا