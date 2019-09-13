تتطلب رياضة كمال الأجسام بذل مجهود كبير في التدريب السليم والمتواصل، بالإضافة لاتباع نظام غذائي خاص ودقيق يهدف إلى زيادة الكتلة العضلية في الجسم.

وليس خافيا على أحد أن أغلب لاعبي كمال الأجسام يستخدمون الستيرويدات (مركبات كيميائية مصنعة، تتكون من هرمونات طبيعية يصنعها الجسم) بأنواعها: حقن، أدوية، مراهم، شراب وبخاخات.

ونشر موقع "يانديكس زين" صورا للعديد من بطلات العالم بهذه الرياضة أثناء مسيرتهن الاحترافية وبعد سنوات من الابتعاد عن هذا النوع من الرياضة.

الأمريكية آيريس كايل (45 عاما):

حائزة بطولة (ميس أوليمبيا) العالمية لـ 10 أعوام، أنهت مسيرتها الاحترافية منذ 4 أعوام.

قبل الاعتزال:

Globallookpress Frank Jansky

بعد الاعتزال:



Iris Kyle/FB

Iris Kyle/FB

الأمريكية كيم تيزيفسكي (51 عاما):

حازت بطولة (ميس أوليمبيا) العالمية 4 أعوام، أنهت مسيرتها الاحترافية عام 2000.

قبل الاعتزال:

في الوقت الحالي:

zen.yandex.ru

الأمريكية كورينا إيفيرسون (61 عاما):

حققت بطولة (ميس أوليمبيا) العالمية 6 أعوام.

قبل الاعتزال:

zen.yandex.ru/

في الوقت الحالي:

zen.yandex.ru

السلوفينية بريغيتا بريزوفيتش (39 عاما):

فازت بالعديد من البطولات العالمية، وأنهت مسيرتها الاحترافية عام 2009.

قبل الاعتزال:

Globallookpress

بعد الاعتزال:

zen.yandex.ru

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المصدر: zen.yandex.ru