نجم منتخب روسيا في قائمة فالنسيا لمواجهة برشلونة
كشف المدير الفني الجديد لنادي فالنسيا، ألبرت ثيلاديس، قائمة فريقه التي ستواجه غدا السبت برشلونة على ملعب الأخير، في قمة مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وضمت قائمة فالنسيا 18 لاعبا، بينهم الجناح الدولي الروسي دينيس تشيريشيف، فيما خلت من أسماء تيري كوريا، ومانغالا، ومانو بايخو، وروبين سوبرينو، وذلك لأسباب فنية، بالإضافة إلى كارلوس سولير، وكريستيانو بيتشيني للإصابة.
وجاءت قائمة فالنسيا كالتالي:
ياسبر سيليسين، وخاومي دومينيك، ودانييل فاس، وخوسيه لويس غايا، وخاومي كوستا، وإيزيكيل غاراي، وغابرييل باوليستا، ومختار دياخابي، وفرانسيس كوكلين، وجيوفري كوندوبيا، ودانييل باريخو، وفيران توريس، وغونزالو غيديش، ودينيس تشيريشيف، وكانغ إن لي، ورودريغو مورينو، وكيفن غاميرو، وماكسي غوميز.
🔥 Primera CONVOCATORIA de Albert Celades como entrenador del @valenciacf 🦇— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) September 13, 2019
¡A por TODAS, EQUIPO! 💪🏻#BarçaValencia 🖤 #NewErapic.twitter.com/XJLwUW0W8M
وستكون هذه المباراة الأولى لثيلاديس مع فالنسيا، بعدما تسلم الثلاثاء الماضي مسؤولية تدريب "الخفافيش"، خلفا لمارسلينو غارسيا، الذي أقيل بشكل مفاجئ من منصبه.
ويحتل فالنسيا المركز العاشر في جدول ترتيب "الليغا" برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد نادي برشلونة (الثامن)، لكن هذا الأخير له أفضلية في نسبة الأهداف.
المصدر: matchtv.ru