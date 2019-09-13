غوارديولا يعلن غياب المدافع لابورت لفترة طويلة

أعلن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، غياب قلب دفاعه الفرنسي، إيمريك لابورت، عن الملاعب لفترة قد تصل إلى ستة أشهر، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة اليمنى.

وقال المدرب الكتالوني، خلال مؤتمر صحافي عشية حلول "السيتي" ضيفا على نوريتش سيتي، في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن فترة غياب أحد أغلى المدافعين في العالم "ستكون طويلة. خمسة أشهر أو ستة"، مؤكدا أن عودته لن تكون قبل "العام المقبل بالتأكيد، يناير أو فبراير".

Pep Guardiola says Aymeric Laporte's knee injury will keep him sidelined for around five or six months 🤕 pic.twitter.com/IifdSPZVvd — Goal (@goal) September 13, 2019

وأصيب لابورت في المباراة ضد برايتون (4-0) في 31 أغسطس الماضي، ضمن الدوري الإنجليزي، وخضع مطلع سبتمبر الحالي لعملية جراحية ناجحة، بحسب ما أعلن فريقه.

🗣️ | "Next year for sure, January, February."



Pep Guardiola has confirmed Aymeric Laporte will be out until February after undergoing surgery on his knee. #mcfcpic.twitter.com/IIjBheHA5y — Manchester City News (@ManCityMEN) September 13, 2019

وسيترك لابورت، الذي فرض نفسه أساسيا منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي قادما من أتلتيك بيلباو الإسباني في يناير 2018، فراغا في الخط الخلفي، لا سيما وأن "السيتي" لم يتعاقد خلال هذا الصيف مع لاعب لسد الثغرة التي تركها رحيل القائد المؤثر البلجيكي، فينسنت كومباني، العائد لتدريب فريقه السابق أندرلخت، والدفاع عن ألوانه كلاعب.

ويتوقع أن يعمد غوارديولا إلى الدفع بالبرازيلي فرناندينيو في مركز قلب الدفاع، إلى جانب الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، أو الإنجليزي جون ستونز.

المصدر: أ ف ب