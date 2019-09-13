الأرجنتين تقصي فرنسا وتتأهل لنهائي مونديال السلة (فيديو)

أنهى المنتخب الأرجنتيني مغامرة نظيره الفرنسي، وأطاح به من بطولة العالم لكرة السلة المقامة حاليا في الصين، بالتغلب عليه 80 - 66، اليوم الجمعة، في الدور قبل النهائي للبطولة.

وواصل المنتخب الأرجنتيني عروضه الرائعة في البطولة بالتأهل إلى المباراة النهائية التي يلتقي فيها نظيره الإسباني بعد غد الأحد، حيث حجز المنتخب الإسباني مقعده في النهائي بالفوز على المنتخب الأسترالي 95-88 في وقت سابق اليوم، بالمباراة الأخرى في الدور نصف النهائي.

ولقن المنتخب الأرجنتيني نظيره الفرنسي درسا قاسيا وتغلب عليه بجدارة، علما بأن الفريق الفرنسي فجر كبرى مفاجآت النسخة الحالية عندما أطاح بالمنتخب الأمريكي حامل اللقب والمرشح الأبرز للبطولة من المربع الذهبي.

إقرأ المزيد

وأحرز كل من المنتخبين الأرجنتيني والإسباني اللقب مرة واحدة سابقا، حيث فاز المنتخب الأرجنتيني بلقب النسخة الأولى للبطولة عندما استضافتها بلاده عام 1950 وتغلب وقتها على نظيره الأمريكي في المباراة النهائية، فيما توج المنتخب الإسباني بلقبه الوحيد بالفوز على اليونان في نهائي نسخة 2006 باليابان.

المصدر: وكالات