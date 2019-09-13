الأرجنتين تقصي فرنسا وتتأهل لنهائي مونديال السلة (فيديو)
أنهى المنتخب الأرجنتيني مغامرة نظيره الفرنسي، وأطاح به من بطولة العالم لكرة السلة المقامة حاليا في الصين، بالتغلب عليه 80 - 66، اليوم الجمعة، في الدور قبل النهائي للبطولة.
.@cabboficial 🇦🇷 IS HEADED TO THE #FIBAWC FINAL! 🙌 Defeat @FRABasketball 🇫🇷 behind yet another incredible performance by @LScola4: 28 PTS | 13 REB | 32 EFF. #ArgentinaGotGame#ARGFRApic.twitter.com/CFygRpLvi0— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 13, 2019
وواصل المنتخب الأرجنتيني عروضه الرائعة في البطولة بالتأهل إلى المباراة النهائية التي يلتقي فيها نظيره الإسباني بعد غد الأحد، حيث حجز المنتخب الإسباني مقعده في النهائي بالفوز على المنتخب الأسترالي 95-88 في وقت سابق اليوم، بالمباراة الأخرى في الدور نصف النهائي.
🎵🇦🇷🎵🎉🎵🇦🇷🎵🎉 #ArgentinaGotGame#FIBAWC#ARGFRA@cabboficial@LScola4pic.twitter.com/gcSdpdrEf2— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 13, 2019
ولقن المنتخب الأرجنتيني نظيره الفرنسي درسا قاسيا وتغلب عليه بجدارة، علما بأن الفريق الفرنسي فجر كبرى مفاجآت النسخة الحالية عندما أطاح بالمنتخب الأمريكي حامل اللقب والمرشح الأبرز للبطولة من المربع الذهبي.
THAT. PASS 🎯😍 #FIBAWC#ARGFRA@LucaVildoza@facucampazzo@cabboficial 🇦🇷— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 13, 2019
📽 https://t.co/U6RPjx3FuZpic.twitter.com/9VIDB4fu68
وأحرز كل من المنتخبين الأرجنتيني والإسباني اللقب مرة واحدة سابقا، حيث فاز المنتخب الأرجنتيني بلقب النسخة الأولى للبطولة عندما استضافتها بلاده عام 1950 وتغلب وقتها على نظيره الأمريكي في المباراة النهائية، فيما توج المنتخب الإسباني بلقبه الوحيد بالفوز على اليونان في نهائي نسخة 2006 باليابان.
المصدر: وكالات