مهاجم نوريتش سيتي ينال جائزة لاعب الشهر في "البريمير ليغ"
توج الفنلندي تيمو بوكي، مهاجم نوريتش سيتي، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لشهر أغسطس.
وتفوق بوكي على خمسة مرشحين آخرين وهم، ثلاثي مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو، وكيفن دي بروين، ورحيم ستيرلينغ، بالإضافة إلى مهاجم بيرنلي، أشلي بارنز، ونجم ليفربول، روبيرتو فيرمينو.
The @premierleague August #POTM is Teemu Pukki! SBC will be available soon, in #FUT20. pic.twitter.com/RgtUrUNx3o— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 13, 2019
وأصبح صاحب الـ29 عاما، أول لاعب فنلندي يحصد جائزة لاعب الشهر في "البريمير ليغ"، منذ مارس 2004، والثالث في تاريخ المسابقة العريقة بعد كل من مواطنيه، ميكائيل فورسيل (2004)، وسامي هيبيا (1999).
Did someone say #PukkiParty? 🥳— Premier League (@premierleague) September 13, 2019
Congratulations to @EASPORTSFIFA Player of the Month for August… Teemu Pukki!#PLAwardspic.twitter.com/uvCeRBjnVn
وسجل بوكي خمسة أهداف في أول أربع مباريات له مع نوريتش سيتي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما صنع هدفا واحد.
المصدر: وكالات