مهاجم نوريتش سيتي ينال جائزة لاعب الشهر في "البريمير ليغ"

توج الفنلندي تيمو بوكي، مهاجم نوريتش سيتي، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لشهر أغسطس.

وتفوق بوكي على خمسة مرشحين آخرين وهم، ثلاثي مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو، وكيفن دي بروين، ورحيم ستيرلينغ، بالإضافة إلى مهاجم بيرنلي، أشلي بارنز، ونجم ليفربول، روبيرتو فيرمينو.

وأصبح صاحب الـ29 عاما، أول لاعب فنلندي يحصد جائزة لاعب الشهر في "البريمير ليغ"، منذ مارس 2004، والثالث في تاريخ المسابقة العريقة بعد كل من مواطنيه، ميكائيل فورسيل (2004)، وسامي هيبيا (1999).

وسجل بوكي خمسة أهداف في أول أربع مباريات له مع نوريتش سيتي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما صنع هدفا واحد.

المصدر: وكالات