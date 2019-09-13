إسبانيا تتغلب على أستراليا بعد وقتين إضافيين وتبلغ نهائي مونديال السلة (فيديو)
تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الأسترالي بنتيجة 95 - 88 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها الصين.
.@BaloncestoESP 🇪🇸 advance to the #FIBAWC Final after an EPIC battle 🏆!#EspañaGotGame— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 13, 2019
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وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 71-71، قبل أن يحسم المنتخب الإسباني المباراة لمصلحته في الوقت الإضافي الثاني بعد انتهاء الوقت الإضافي الأول بالتعادل أيضا.
What a finish! 😱 @BaloncestoESP 🇪🇸 advance to the FINAL of the #FIBAWC in a double-overtime thrilling finish over @BasketballAus 🇦🇺. #EspañaGotGame#ESPAUSpic.twitter.com/NKQ0RkyrXN— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 13, 2019
وتألق الإسباني مارك غاسول في المباراة بتسجيله 33 نقطة وقيامه بـ4 تمريرات حاسمة بالإضافة لـ6 متابعات.
.@MarcGasol with the HUGE game for @BaloncestoESP 🇪🇸! ⭐️— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 13, 2019
33 PTS | 6 REB | 4 AST to lead 🇪🇸 over @BasketballAus 🇦🇺 for a shot at the #FIBAWC 🏆!#EspañaGotGame#ESPAUSpic.twitter.com/diOvGtm56g
وستواجه إسبانيا في النهائي الفائز من نصف النهائي الثاني والذي يجمع في وقت لاحق اليوم بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.
المصدر: وكالات