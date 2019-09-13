تراجع المستوى يدفع أوساكا للتخلي عن ثاني مدربيها خلال عام واحد

أعلنت اليابانية ناومي أوساكا انفصالها عن مدربها للمرة الثانية خلال أشهر، في خطوة تأتي بعد تراجعها في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، عقب خسارتها الصدارة وتراجعها إلى المركز الرابع.

ولجأت اللاعبة البالغة من العمر 21 عاما إلى حسابها على موقع "تويتر"، لإعلان وقف تعاونها مع الأمريكي جيرماين جنكينز الذي انضم إلى فريقها بعد تتوجيها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في يناير الماضي.

إقرأ المزيد

وكتبت أوساكا: "أنا وجاي لن نعمل سويا بعد الآن، أنا ممتنة جدا للوقت الذي أمضيناه معا والأمور التي تعلمتها منه على أرض الملعب وخارجه، لكنني أرى أن هذا هو وقت ملائم للتغيير".

وسبق لليابانية أن أعلنت بشكل مفاجئ في فبراير الماضي، الانفصال عن مدربها الألماني من أصل صربي ساشا باجين، والذي لمع نجمها تحت إشرافه بتتويجها بلقبين متتاليين في الغراند سلام (بطولة الولايات المتحدة في صيف 2018 وأستراليا مطلع 2019)، وتقدمها السريع في تصنيف اللاعبات المحترفات وصولا إلى احتلال الصدارة.

لكن مستوى اليابانية الشابة تراجع بشكل واضح في الأشهر الأخيرة لاسيما في البطولات الكبرى، إذ خرجت من الدور الثالث لرولان غاروس الفرنسية، والدور الأول لويمبلدون الإنجليزية. وفي بطولة الولايات المتحدة، فقدت اللقب بخسارتها في دور الـ16 أمام السويسرية بيليندا بنسيتش.

وباتت أوساكا حاليا في المركز الرابع خلف الأسترالية المتصدرة آشلي بارتي، والتشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية والأوكرانية يلينا سفيتولينا الثالثة.

المصدر: أ ف ب