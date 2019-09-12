الاتحاد الكويتي يعفي يوزاك من مهام تدريب المنتخب

أعفى الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم، الكرواتي روميو يوزاك، من مهام تدريب المنتخب الوطني، على خلفية نتائج "الأزرق" في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

وقال الاتحاد الكويتي في بيان نشره على "تويتر": "بحث الاتحاد في اجتماع اليوم نتائج وتداعيات مشاركة المنتخب الوطني في الجولتين الماضيتين للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، واطلع على تقرير اللجنة الفنية وما تضمنته من توصية بإعفاء الجهاز الفني الكرواتي بقيادة روميو يوزاك".

عقد مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم اجتماعا برئاسة الشيخ احمد اليوسف تركز على نتائج وتداعيات مشاركة المنتخب الوطني في الجولتين الماضيتين للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات كأس اسيا 2023 .#KuwaitFApic.twitter.com/inbuIGOhxw — KuwaitFA (@KuwaitFA) September 12, 2019

وأضاف: "استقر المجلس بعدما اقتنع بما ورد في التقرير بحتمية التغيير والأخذ بتوصية اللجنة الفنية بإعفاء الجهاز التدريبي".

ويأتي ذلك بعد الخسارة القاسية للمنتخب أمام ضيفه الأسترالي الثلاثاء الماضي، بنتيجة 0-3 في الجولة الثانية لتصفيات المجموعة الثانية، والتي تضم أيضا الأردن، ونيبال، وتايوان.

وتتساوى أربعة منتخبات برصيد ثلاث نقاط في الترتيب، إذ تحتل الكويت المركز الأول (من مباراتين)، أمام أستراليا (مباراة واحدة)، والأردن (مباراة واحدة)، ونيبال (مباراتين)، وتايوان الأخيرة من دون نقاط (مباراتين).

المصدر: أ ف ب